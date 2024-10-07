Сдобные булочки с вишней. Воздушные, как облачко

Сдобные булочки с вишней — это восхитительное лакомство, которое может украсить любое чаепитие. Они обладают нежным и воздушным тестом, а кисло-сладкая начинка из вишни добавляет им неповторимый вкус и аромат.
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