Роспотребнадзор поддержал идею увеличить штрафы за антисанитарию в жилье

Роспотребнадзор поддержал идею об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Об этом говорится в ответе главы службы Анны Поповой на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии