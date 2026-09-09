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Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов

Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов

Российские военные в ночь среду нанесли групповой удар по ключевым объектам оборонной промышленности, морским портам и логистическим узлам Украины, сообщает 9 сентября Министерство обороны РФ .

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