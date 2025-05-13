Жители Приангарья смогут отдохнуть четыре дня подряд в июне

Жителей Приангарья в июне ожидают длинные выходные, посвященные Дню России, с 12 по 15 июня. Благодаря переносу выходного дня с 8 марта на 13 июня, утвержденному постановлением правительства РФ, россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд.