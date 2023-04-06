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WT: противостояние с Россией может закончиться бессонницей для США

WT: противостояние с Россией может закончиться бессонницей для США

Противостояние с Россией и Китаем может пойти по очень невыгодному для США сценарию. Такую точку зрения выразил экс-заместитель помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Деннис Уайлдер в статье для The Washington Times.

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