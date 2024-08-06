"Комната культуры" пообщается с барнаульцами в прямом эфире на "Европе Плюс"

Музыканты расскажут о своих планах и поделятся впечатлениями о том, как публика приняла их новые хиты "Поезда" и "Облака" Барнаульская группа "Комната Культуры" сегодня, 7 августа, пообщается со слушателями в прямом эфире "Европы Плюс Барнаул" (104.