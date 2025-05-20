Казанның алты паркында психологларга бушлай консультацияләр оештыралар

Казан паркларында 4 июньнән «Тыңлыйбыз» социаль проекты эшли башлаячак. Барлык теләүчеләргә «Ышаныч» үзәге белгечләре психология факультеты студентлары һәм яшь психологлар белән бергә бушлай консультация бирәчәк.
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