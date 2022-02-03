Министры обороны России и Белоруссии прибыли на полигон Брестский

БРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин прибыли на полигон Брестский, где проинспектируют части и подразделения вооруженных сил двух стран, которые задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства и предстоящих совместных учениях "Союзная решимость - 2022".