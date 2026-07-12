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Орловская райбольница рискует остаться без отопления

Орловская райбольница рискует остаться без отопления

Шаблыкинская ЦРБ рискует не войти в предстоящий отопительный сезон.  Поликлинику райбольницы планируют капитально отремонтировать за счёт федеральных средств в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

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