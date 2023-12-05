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Проверили «заснеженность»: остановки Петербурга подвергли осмотру

Проверили «заснеженность»: остановки Петербурга подвергли осмотру

Начало зимы в Санкт-Петербурге выдалось снежным, а поэтому на коммунальщикам приходится усиленно убирать улицы города.

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