ПВО уничтожила за ночь 4 беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

Global Look Press/Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty Средства российской системы ПВО сбили за минувшую ночь четыре дрона военнослужащих ВСУ и украинских националистов в небе над Белгородской и Курской областями.
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