«Воевать готовы еще долго»: немцы о «мирных» ожиданиях от Дональда Трампа по Украине

Посетители немецкого ресурса Focus Online обсудили заявление Дональда Трампа о том, что он готовит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные варианты окончания конфликта на Украине.
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