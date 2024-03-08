Песков: подписанный Путиным указ о помиловании связан с заседанием СПЧ

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев Указ, подписанный Владимиром Путиным о помиловании 52 женщин, связан с обсуждавшейся ранее на заседании Совета по правам человека темой амнистии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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