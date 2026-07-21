Незаконный сбыт контрафактных вейпов пресекли сотрудники полиции в Ульяновской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска совместно с коллегами из СУ СК России по Ульяновской области пресекли деятельность организованной группы по сбыту контрафактных вейпов.
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