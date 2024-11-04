Кровь чьего ребенка хотите пролить? В Церкви Грузии обратились к президенту

С осуждением призыва президента Грузии Саломе Зурабишвили выходить на уличные протестные акции с требованием отмены результатов парламентских выборов высказался по время службы 3 ноября архиепископ Бодбийский Яков.
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