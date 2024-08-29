Махинации в ООН оставили голодать население целой страны

Руководство Всемирной продовольственной программы ООН приступило к расследованию в отношении двух своих сотрудников, которые, по его версии, скрывали реальные данные о масштабном голоде в Судане и своих возможностях по доставке еды населению, пишет Reuters.
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