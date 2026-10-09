Некрасов объяснил, почему «Спартак» за 25 лет только один раз стал чемпионом России

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался о причинах неудачных выступлений московского клуба в борьбе за чемпионство на протяжении последней четверти века.
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