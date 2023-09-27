В Германии запретили одно из самых опасных неонацистских обществ

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер запретила одну из самых опасных неонацистских ассоциаций Artgemeinschaft, созданную членом СС Вильгельмом Куссеровым в 1951 году, и обвинила ее членов в попытке распространения нацистской идеологии среди детей и молодежи.