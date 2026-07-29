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Вечерний Новосибирск

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Дети пострадали от перцового баллончика в регистратуре больницы Новосибирска

Дети пострадали от перцового баллончика в регистратуре больницы Новосибирска

Инцидент произошел накануне 28 июля поздней ночью. На пульт централизованного наблюдения АБ «ГВАРДИЯ» поступил сигнал тревоги — охранник нажал кнопку экстренного вызова из-за конфликта посетителей в регистратуре.

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