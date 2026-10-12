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Кофе, к которому нужно идти пешком: 6 самых далеких кофеен

Кофе, к которому нужно идти пешком: 6 самых далеких кофеен

Утренний кофе уже давно не ограничивается подоконником или офисным столом. За ним отправляются в тропические леса Таиланда, к ущельям Новой Зеландии и даже на ледники Французских Альп.

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