У дилера "АвтоВАЗа" появились кроссоверы Lada X-Cross 5

К дилеру концерна "АвтоВАЗа" поступила партия кроссоверов Lada X-Cross 5.На площадке «Центральная СТО (Тольятти) появилось несколько десятков автомобилей Lada X-Cross 5, которые собираются на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (был передан "АвтоВАЗу").