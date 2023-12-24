У дилера "АвтоВАЗа" появились кроссоверы Lada X-Cross 5

К дилеру концерна "АвтоВАЗа" поступила партия кроссоверов Lada X-Cross 5.На площадке «Центральная СТО (Тольятти) появилось несколько десятков автомобилей Lada X-Cross 5, которые собираются на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (был передан "АвтоВАЗу").
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