Быстров вспомнил, как вместе с Денисовым угнал Mercedes у Радимова

Они поехали «цеплять девчонок». Известный российский футболист Владимир Быстров в эфире «Матч Премьер» вспомнил, когда они вместе с экс-хавбеком клуба Игорем Денисовым угнали Mercedes, принадлежащий игроку «Зенита» Владиславу Радимову.
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