США запретили использование ПО “Лаборатории Касперского”

Администрация президента США Джо Байдена вводит полный запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской “Лаборатории Касперского” из соображений национальной безопасности, сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство торговли США.
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