Туристам на заметку: в Турции начались осенние распродажи - цены на отели снизились до 50%

К октябрю стоимость размещения в гостиницах падает еще на 30%.В Турции начался сезон осенних распродаж, а это означает значительное снижение цен на отели, особенно в популярных туристических направлениях, таких как Анталья.
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