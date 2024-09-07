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Царьград

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Туристам на заметку: в Турции начались осенние распродажи - цены на отели снизились до 50%

Туристам на заметку: в Турции начались осенние распродажи - цены на отели снизились до 50%

К октябрю стоимость размещения в гостиницах падает еще на 30%.В Турции начался сезон осенних распродаж, а это означает значительное снижение цен на отели, особенно в популярных туристических направлениях, таких как Анталья.

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