Дальнобойщик купил в деревне у обочины дороги банку варенья, а дома понял, что внутри спрятано послание

МЗ

Матвей Зайчиков

Автор по тебе палата номер шесть плачет, Я больше убеждаюсь, что новости в инете это мусор из помойки, лишь бы что-нибудь ляпнуть. Новости это большая помойка что в политике, что в спорте, что в повседневной жизни, может хватит хернёй заниматься?????