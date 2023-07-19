Дальнобойщик купил в деревне у обочины дороги банку варенья, а дома понял, что внутри спрятано послание
Во время своего пути дальнобойщик проехал мимо незнакомой деревни и заметил разваленную лавку с овощами и вареньем у обочины.
Комментарии
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Автор по тебе палата номер шесть плачет, Я больше убеждаюсь, что новости в инете это мусор из помойки, лишь бы что-нибудь ляпнуть. Новости это большая помойка что в политике, что в спорте, что в повседневной жизни, может хватит хернёй заниматься?????
Что за хрень, даже мне непонятно?
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