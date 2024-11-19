В РФ в три раза упало производство лососевой икры

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В РФ втрое снизилось производство красной икры. По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС"), за 10 месяцев 2024 года натуральной лососевой икры произвели 10 тысяч тонн, в то время как за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 29 тысяч тонн.