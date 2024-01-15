Когда в Алтуховку пустят общественный транспорт?

Новый маршрут появится только после завершения строительства дороги Смоляне обратились к региональным властям с просьбой как можно скорее организовать запуск пассажирского транспорта из областного центра в Алтуховку и обратно.
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