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Трамп, Третья Мировая и Тайваньский коктейль

Трамп, Третья Мировая и Тайваньский коктейль

Позволю себе напомнить вам, уважаемые читатели, одну детскую считалочку: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить,Лай Циндэ, тебе водить!»На самом деле, конечно, не месяц вышел, а дядюшка Дональд, и не Дак, а Трамп, но мачете реально вытащил и начал им размахивать.

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