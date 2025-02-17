ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    А подумать? США делает деньги УНИЧТОЖАЯ чужую экономику!«Да здравствует р...
  • Виктор Хованов
    Что тут судить да рядить. Что вошло в состав России в 1654-м году, то и оставить под названием Окраина. Да и то под ж...Бортник: Россия х...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    ОДЕССА МАМА всегда была русской. Мы постараемся договорится. Если уж делиться так с США, а остальные.... на чужой кар...Бортник: Россия х...

"Передышка" для Лукашенко: США хотят "грандиозной сделки" с Белоруссией

"Передышка" для Лукашенко: США хотят "грандиозной сделки" с Белоруссией

Царьград ФОТО: MFA Russia/Globallookpress Вашингтон вышел на контакт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Трамп вездесущ... Нет ни одной тарелки на чужом столе, чтобы он туда не залез...
Ответить
22 час.
Алекс Сэм
Если это реально выгодно Батьке, то он ни одного ,а всех освободит
Ответить
22 час.
Сергей Кочегаров
Лукашенко не производит видимость самоубийцы, а выпусти он этих &quot;видных&quot; политических заключённых, это и будет началом его конца.
Ответить
20 час.
наверх