Царьград ФОТО: MFA Russia/Globallookpress Вашингтон вышел на контакт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Передышка" для Лукашенко: США хотят "грандиозной сделки" с Белоруссией
Комментарии
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лл
лина любимцева
Трамп вездесущ... Нет ни одной тарелки на чужом столе, чтобы он туда не залез...
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22 час.
Алекс Сэм
Если это реально выгодно Батьке, то он ни одного ,а всех освободит
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22 час.
Сергей Кочегаров
Лукашенко не производит видимость самоубийцы, а выпусти он этих "видных" политических заключённых, это и будет началом его конца.
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20 час.
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