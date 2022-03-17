Минобороны России: в Харькове под контролем США изучали заражение людей летучими мышами

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под контролем США на базе лаборатории в Харькове реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под контролем США на базе лаборатории в Харькове реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.
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