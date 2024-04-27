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Макдэвид об «Эдмонтоне» после 6:1 с «Лос-Анджелесом»: «Было много позитива. Но с точки зрения серии это одна победа и только»

«Эдмонтон» победил «Кингс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:1, 2-1).  Капитан «Ойлерс» набрал 3 (1+2) очка, забросив свою первую шайбу в текущем плей-офф.

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