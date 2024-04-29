Кабмин освободил от НДФЛ бесплатные турпутевки одной НКО

Кабмин освободил от НДФЛ призы некоммерской туркомпании, реализующей молодежную программу. Постановение о расширении и перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц в 13% подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 29 апреля правительство.
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