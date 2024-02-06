Систему помощи инвалидам в трудоустройстве призвали реформировать в России

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму.
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