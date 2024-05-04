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Подполковник Дэвис: Украина откажется от части территорий на переговорах с РФ

Подполковник Дэвис: Украина откажется от части территорий на переговорах с РФ

Во время потенциальных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Не будет никаких переговоров с этой жидо-бандеровской бандой, возглавляемой нелегитимным президентом Зеленским, полномочия которого заканчиваются в ближайшее время. Эту раковую опухоль надо удалить полностью, иначе метастазы будут распространяться бесконечно. Пока не отвоюем все, что было Украиной, кроме западных областей нечего начинать любые переговоры. Пусть европейцы подавятся Западной Украиной и забирают ее вместе с бандеровцами и сами с ними воюют. Победа будет за нами, с нами Бог!!! А с ними Сатана.
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