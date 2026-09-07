Бондаренко намерен обжаловать решение ЦИК об аннулировании регистрации на выборах в Госдуму

Кандидат в депутаты Государственной думы от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Николай Бондаренко заявил о намерении обжаловать решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, которым была аннулирована его регистрация на выборы в Госдуму девятого созыва.