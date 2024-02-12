Танки батальона «Тигр» идут на штурм у Победы (ВИДЕО, КАРТА)

Штурм у Победы глазами «Тигров»: танки поддерживают огнём пехоту и обращают врага в бегство. Под Марьинкой войска ЮВО продолжают наступление, проламывая оборону врага и продвигаясь к Победе и Новомихайловке.
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