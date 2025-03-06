Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России

Людмила Лиханова

Трамп спит и видит прослыть Лучшим Президентом США всех времен и именно это его толкает на некоторое сотрудничество с Россией. И, да, он видит КАК Путин ведет себя и многое перенимает. Он хочет тоже быть не таким как все остальные пигмеи (в его понимании) именно поэтому, несмотря на разногласия, он уважает Путина. Две глыбы в Мире, хтя и Си и другие тоже НЕ пигмеи.