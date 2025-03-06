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Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России

Америка имитирует Путина. В США признали правоту президента России

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Семен Николаев «Политика есть искусство предвидения настоящего» – сказал когда-то известный французский государственный деятель XVIII века Жак Тюрго.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Меняют шкуру как хамелионы - под нужную в текущий момент конъюнктуру...
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9 час.
Людмила Лиханова
Трамп спит и видит прослыть Лучшим Президентом США всех времен и именно это его толкает на некоторое сотрудничество с Россией. И, да, он видит КАК Путин ведет себя и многое перенимает. Он хочет тоже быть не таким как все остальные пигмеи (в его понимании) именно поэтому, несмотря на разногласия, он уважает Путина. Две глыбы в Мире, хтя и Си и другие тоже НЕ пигмеи.
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8 час.
Кошмар
США сейчас не возражают против многополярного мира только потому, что они Америку видят самым большим и главным полюсом в этом мире. Типа, всё-равно они там рулить будут. Только и всего. От гегемонизма излечиться можно только хирургическим путём. Терапия тут бессильна.
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7 час.
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