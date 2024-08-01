Жизнь до и после: как в Ижевской воспитательной колонии исправляют осужденных подростков 3f71c6; " data-animationappear="off" data-record-type="449" data-bg-color="3560a9; " data-record-type="165" data-bg-color="ffffff;" data-customstyle="yes">Екатерина СентемоваИсточник: unsplash.