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Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с 1982 года

Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с 1982 года

Объем стратегических запасов нефти в США сократился до уровня, которого страна не фиксировала почти 44 года.

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