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"Я - русский" для министров. Дугин показал чудо хоровода

"Я - русский" для министров. Дугин показал чудо хоровода

Философ Александр Дугин в своём Telegram-канале AGDchan высказался о популярной песне исполнителя SHAMAN "Я русский", которая вызвала отклик у жителей разных стран и стала особенно актуальной после начала специальной военной операции на Украине.

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