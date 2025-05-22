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Царьград

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Русские десантники "Днепр" уничтожили дрон "Вампир" на Херсонщине

Русские десантники "Днепр" уничтожили дрон "Вампир" на Херсонщине

Десантное подразделение "Днепр" сбило украинский дрон "Вампир" в Херсонской области. Командир "Экватор" сообщил, что за неделю они уничтожают 7-8 подобных беспилотников, модернизированных для перевозки большего количества взрывчатки.

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