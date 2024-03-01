Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия и Иран «отжали» космос и океан: Байден «прошляпил» иранский спутник.

Россия и Иран «отжали» космос и океан: Байден «прошляпил» иранский спутник.

Россия выводит в космос иранский спутник – ну, всё! Даже представить сложно, как подгорит от этого дела во всех высоких кабинетах Града на холме! Причём, что самое обидное, и в США это отлично понимают – нельзя возмущаться! Нельзя устроить всепланетный хайп по поводу того, что творится! Потому что – ну, а как это будет выглядеть? Да ведь ужасно! «Плохой» Иран запускает в космос свои спутники, и «великая» Америка ничего не может с этим поделать! Да хоть обвводись ты свои санкции – это происходит, и остаётся только смириться.

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