Александр Скоренов: «Хочу минимум в КХЛ быть игроком первого эшелона. Если я им стану, тогда можно думать об НХЛ. На данный момент все мысли о «Северстали»

Форвард «Северстали» Александр Скоренов высказался о своем выступлении в сезоне-2025/26. – Личный лучший сезон для вас, 20+23 в регулярке и три очка в плей-офф, за счет чего вышел такой подъем? – За счет многих факторов: доверие тренерского штаба – один из них.