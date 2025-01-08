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Марина Девятова рассказал о сложных родах: “Вы когда-нибудь вытащите из меня это?”

Марина Девятова рассказал о сложных родах: “Вы когда-нибудь вытащите из меня это?”

В эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ своим душевным и физическим испытанием беременности поделилась 41-летняя Марина Девятова, популярная исполнительница народных песен и заслуженная артистка РФ.

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