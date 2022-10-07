Мы вынуждены менять статус СВО

Надоело читать траурные материалы об отступлении наших войск. Обидно, что мы опять попались на своих чувствах, на своем человеколюбии? Мы не хотим крушить украинские города, украинские железные дороги, украинскую, извините, канализацию и водоснабжение… А они, великие укры, наступают захватывают освобожденные нами села и городки…Все так.