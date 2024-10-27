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Саммит БРИКС: Главная речь Путина - о чём говорил президент

Саммит БРИКС: Главная речь Путина - о чём говорил президент

Саммит БРИКС в Казани завершён. Но, к слову, даже после официального закрытия работа в столице Татарстана продолжилась – не все встречи успели состояться в рамках заявленного регламентом времени.

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