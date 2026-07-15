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Windows 11 или всё же SteamOS? Steam Machine протестировали с обеими операционными системами

Windows 11 или всё же SteamOS? Steam Machine протестировали с обеими операционными системами

Разница зависит от приложения и разрешенияАвтор канала ETA PRIME, который недавно протестировал мини-ПК Ryzen AI Halo со SteamOS, как условную альтернативу Steam Machine, теперь решил протестировать устройство Valve, но с Windows 11.

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