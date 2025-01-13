На пороге нового Миропорядка... рыжих клоунов и хищников.

Долго думал, с какой стороны нынешний общемировой аншлаг подсветить, так сказать. Начать фонтанировать сарказмом, либо свирепым усилием воли заставить изнасилованный микстурами мозг сложить новостные пазлы в некую реальную картину будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии