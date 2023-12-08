В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС

Бойцы палестинского движения ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга.
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