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    Только раздел украины сможет урегулировать этот конфликт.Питер Хегсет: США...

Питер Хегсет: США будут при Трампе добиваться урегулирования на Украине

Питер Хегсет: США будут при Трампе добиваться урегулирования на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп собирается добиться урегулирования конфликта на Украине на условиях, максимально выгодных для Киева, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам, где рассматривалась его кандидатура.

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Игорь Васиков
Только раздел украины сможет урегулировать этот конфликт.
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