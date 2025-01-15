Питер Хегсет: США будут при Трампе добиваться урегулирования на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп собирается добиться урегулирования конфликта на Украине на условиях, максимально выгодных для Киева, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам, где рассматривалась его кандидатура.
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